Paris (AFP) Der Arbeitgeber des in Syrien entführten und von Dschihadisten mit dem Tod bedrohten Briten hat dessen sofortige Freilassung gefordert. Die Kidnapper hätten kein Recht, den Entwicklungshelfer David Haines als Druckmittel für ihre Zwecke einzusetzen, erklärte die Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) am Freitag. Es sei "zutiefst schockierend" gewesen, den 44-Jährigen in einem kürzlich veröffentlichten Video des Islamischen Staats (IS) zu sehen, in dem der US-Journalist Steven Sotloff enthauptet und der ACTED-Mitarbeiter mit demselben Schicksal bedroht wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.