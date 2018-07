Kirkuk (AFP) Nach der Rückeroberung der Stadt Sulaiman Bek im Nordosten des Irak von der Dschihadisten-Gruppierung Islamischer Staat (IS) haben kurdische und schiitische Milizionäre dort Massengräber entdeckt. Die insgesamt 35 Leichen wiesen Schusswunden auf, wie am Freitag ein kurdischer Offizier und ein Arzt übereinstimmend sagten. Wann die Menschen getötet wurden, war zunächst unklar. Die irakischen Sicherheitskräfte hatten in den vergangenen Monaten mehrfach die Kontrolle über die Stadt verloren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.