Ottawa (AFP) Nach den USA will auch Kanada die irakischen Sicherheitskräfte im Kampf gegen die Dschihadisten-Gruppierung Islamischer Staat (IS) mit Militärberatern unterstützen. Wie das Büro des kanadischen Regierungschefs Stephen Harper am Freitag in Ottawa mitteilte, entsendet Kanada für mindestens einen Monat "einige Dutzend" Militärberater in den Nordirak. Sie sollen demnach der irakischen Regierung beim Einsatz ihrer Sicherheitskräfte gegen den IS in "strategischen und taktischen" Fragen zur Seite stehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.