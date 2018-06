Los Angeles (dpa) - Schauspielerin Melanie Griffith (57) will den Erotikfilm "Fifty Shades of Grey" mit ihrer Tochter Dakota in der Hauptrolle nicht sehen.

"Auf keinen Fall. Das wäre einfach zu seltsam", sagte Griffith ("Die Waffen der Frauen") der "Berliner Zeitung". "Ich will doch nicht sehen, wie mein Baby gefesselt und ausgepeitscht wird." Mit Dakotas Vater, dem Schauspieler Don Johnson, habe sie sogar einen Pakt geschlossen, dass beide sich den Film niemals anschauen.

Dakota Johnson (24, "The Social Network") spielt in "Fifty Shades of Grey" die Studentin und Sex-Sklavin Anastasia Steele. Der Film soll 2015 ins Kino kommen.