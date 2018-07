Kingston (dpa) - Ein Privatflugzeug aus den USA ist Medienberichten zufolge auf Jamaika abgestürzt. Das Flugzeug war nach Angaben der US-Luftüberwachung Norad morgens in Rochester im Bundesstaat New York mit dem Ziel Naples in Florida gestartet. Mit dem Piloten konnte kein Kontakt aufgenommen werden. Norad befürchtete, dass er und mögliche Insassen des Flugzeugs aufgrund von Sauerstoffmangel bewusstlos geworden sein könnten. Zunächst wurde das Kleinflugzeug von zwei US-Kampfjets begleitet. Die F-15 mussten jedoch abdrehen, als die Maschine vom Typ Socata TBM-700 in den kubanischen Luftraum eindrang.

