Hamburg (dpa) - Musikstars wie Taylor Swift und Jan Delay haben am Donnerstagabend in Hamburg die besten Radiomacher Deutschlands gefeiert. Bei der großen Gala im Hafen wurde zum fünften Mal der Deutsche Radiopreis verliehen.

Vor etwa 1000 geladenen Gästen wurden zehn Trophäen unter anderem für die beste Sendung und das beste Interview vergeben.

Charmant und schlagfertig führte Barbara Schöneberger durch den Abend und begrüßte als Laudatoren unter anderem Schauspieler Herbert Knaup, "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann und Bahn-Vorstandschef Rüdiger Grube. Um die Auszeichnung, die gemeinsam von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern verliehen wird, hatten sich 146 Sender mit 361 Beiträgen beworben. Die Gala wurde live von 57 Radiosendern übertragen, acht Dritte Programme sendeten zeitversetzt.

Die Königsdisziplin, die beste Morgensendung, gewann "Arno und die Morgencrew - Berlins lustigste Morgensendung" von 104.6 RTL. "Es ist die Mutter aller Morningshows", zitierte Laudator Wolfgang Trepper die Begründung der Jury. Die Sendung, die es seit fast 23 Jahren gibt, war bereits zum dritten Mal nominiert worden. In der Kategorie Beste Nachrichtensendung setzte sich "Nachrichten für dich - Les infos pour toi" des SR 1 Europawelle - SR 1 Domino mi durch. Die Sendung "traut sich eine einfache Sprache zu", lobte die Jury das deutsch-französische Format für Kinder.

In den Kategorien bester Moderator und beste Moderatorin triumphierten Kristian Thees von SWR3 und Diane Hielscher von FluxFM. Mit ihrer Reportage über die synthetische Droge Crystal Meth überzeugten Karoline Scheer und Gerald Perschke vom MDR Sputnik die Jury in der Kategorie "Beste Reportage". "Radio, wie man es sich nicht nur alle vier Jahre wünscht", nannte die Jury den "Kanzlercheck" der jungen Programme der ARD und überreichte den Preis für die beste Sendung an N-Joy.

Eine Auszeichnung für seinen Verdienst um das Radio in Deutschland erhielt Helmut Markwort. Er habe in der Radiobranche ein weiteres Talent verwirklicht, sagte Laudator Georg Kofler über den Geehrten. "Schon seit Jahrzehnten ist er ein Charakterkopf der deutschen Medienlandschaft." Markwort sprach sich in seiner Dankesrede gegen das Abschalten der Ultrakurzwelle UKW aus. "Ich denke, die Hörer sollen entscheiden, wie sie Radio hören und mit welchen Geräten", sagte der Unternehmer und Journalist.

Auf der Bühne boten unter anderem Andreas Bourani, Jan Delay und Weltstar Taylor Swift eine große Show. "Ich liebe Deutschland", sagte die US-Sängerin, die in Hamburg ihre neue Single "Shake It Off" sang.

Die Fantastischen Vier präsentierten nicht nur ihre neue Single "Und los". Das Quartett, das seit 25 Jahren gemeinsam Musik macht, wurde auch für sein Wirken ausgezeichnet. Die Band hätte den Sprechgesang ins Radio gebracht und sei fester Bestandteil der deutschen Musikszene, lobte die Jury.

Die Fantastischen Vier bedankten sich mit ihren Hits "Troy" und "Einfach sein" und einem Lob an das Medium des Abends: "Ohne Radio wäre das nicht möglich gewesen", sagte Smudo.