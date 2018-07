Frankfurt/Main (dpa) - In der Frankfurter Paulskirche hat die Gedenkfeier für den Journalisten und Buchautor Frank Schirrmacher begonnen. Prominente aus Politik, Kultur und Medien wollen an den am 12. Juni völlig unerwartet gestorbenen Mitherausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" rinnern. Er wäre heute 55 Jahre alt geworden. Die Gedenkfeier in der Paulskirche wurde von der FAZ und der Stadt Frankfurt gemeinsam ausgerichtet. Unter den Gästen waren Bundespräsident Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt sowie Schirrmachers Witwe und seine Mutter.

