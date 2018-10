Tijuana (AFP) Im Kühlschrank in ihrer Wohnung in Mexiko ist die Leiche einer 97-jährigen US-Bürgerin entdeckt worden. Wie die Ermittler in Tijuana am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten, lebte die Frau in dem Urlaubsort Playas de Rosarito, rund 25 Kilometer von der Grenze zu den USA entfernt. Den örtlichen Tourismusbehörden zufolge sind in der Gegend etwa 14.000 US-Bürger angesiedelt. Die meisten von ihnen verbringen dort ihren Lebensabend.

