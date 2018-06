Newport (dpa) - Die Staats- und Regierungschef der Nato kommen heute in Wales zum zweiten und letzten Tag ihres Gipfels zusammen. Im Mittelpunkt der Beratungen in einem Golfhotel bei Newport steht weiter das Verhältnis zu Russland wegen der Krise in der Ukraine. Es wird erwartet, dass die Nato ein starkes Signal der Geschlossenheit an die Adresse Russlands sendet. Moskau wird die Destabilisierung der Ostukraine vorgeworfen. Die Gipfelrunde will auch über Maßnahmen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat beraten. Die USA suchen Unterstützung für ihre Luftangriffe gegen Stellungen der IS im Irak.

