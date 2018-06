Newport (AFP) Die Staats- und Regierungschefs der Nato haben die "barbarischen und verabscheuungswürdigen" Taten der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) einstimmig verurteilt. Die Mitgliedsländer des Militärbündnisses seien sich in der Verurteilung des IS einig, sagte der britische Premierminister David Cameron am Freitag beim Nato-Gipfel im walisischen Newport. Die Drohungen der Islamisten "werden unsere Entschlossenheit zur Verteidigung unserer Werte nur verstärken".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.