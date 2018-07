Den Haag (AFP) Durch eine Explosion in einem Wohnhaus sind in den Niederlanden am Donnerstag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen würden nach dem Unglück zudem vermisst, teilte die Feuerwehr mit. Weitere 15 Menschen seien verletzt worden, sechs von ihnen hätten ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Explosion ereignete sich demnach im Erdgeschoss eines Gebäudes in einem Vorort von Amsterdam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.