Wien (AFP) Der Dirigent Franz Welser-Möst ist mit sofortiger Wirkung als Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper zurückgetreten. Er habe seinen Rücktritt in einem Brief an Opernchef Dominique Meyer mitgeteilt, erklärte Welser-Möst am Freitag. Grund seien die "seit längerer Zeit bestehenden Auffassungsunterschiede in künstlerischen Belangen". Diese seien auch in mehreren Gesprächen nicht beuzulegen gewesen. Mit dem Rücktritt zieht sich der 54-Jährige zugleich aus allen für die Spielzeit 2014/2015 geplanten Vorstellungen zurück.

