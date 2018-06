Checiny (AFP) Studenten aus vier Ländern sind am Freitag in Polen zusammengekommen, um bei einem Wettbewerb einen Einsatz von Erkundungs-Robotern auf dem Mars zu simulieren. Beim European Rover Challenge rollen bis zum Sonntag selbstgebaute Roboter über roten Sand, den die Organistoren auf der polnischen Erde verstreut haben. "Unser Roboter Scorpio 4 ist bereit für den Wettkampf", sagte der 21-jährige Szymon Dzwonczyk, der an der Polytechnischen Hochschule in Breslau studiert und zusammen mit acht Kollegen der Forschungsgruppe Off-Road in Checiny teilnimmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.