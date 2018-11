Moskau (AFP) In Moskau haben tausende Trauergäste dem in der Ostukraine getöteten russischen Pressefotografen Andrej Stenin die letzte Ehre erwiesen. Bei einer Gedenkzeremonie am Sitz seines letzten Arbeitgebers, der Mediengruppe Rossija Sewodnia, defilierten am Freitag neben Stenins Familie und Freunden auch ranghohe Politiker an seinem Sarg vorbei. Ein Kreml-Gesandter verlas eine Kondolenzbotschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin an die Hinterbliebenen.

