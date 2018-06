Kattowitz (SID) - Die deutschen Volleyballer stehen bei der WM in Polen mit einem Bein in der zweiten Runde. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen feierte durch das überzeugende 3:1 (25:13, 25:19, 21:25, 25:12) gegen Tunesien den zweiten Sieg im dritten Spiel und ist dem angestrebten zweiten Platz in der Vorrundengruppe B in Kattowitz einen großen Schritt näher gekommen.

"Wir haben zwar drei Punkte mitgenommen, aber ich ärgere mich sehr über den verlorenen dritten Satz. Wir haben da Kraft liegen lassen, das war unnötig", sagte Zuspieler Lukas Kampa. Auch Heynen zeigte sich wegen des verlorenen Satzes unzufrieden: "Das war mein Fehler, ich habe zu viel gewechselt. Das muss man klar so sagen."

Heynen hatte es sich geleistet, seinen Star-Diagonalangreifer Georg Grozer bis zum letzten Satz zu schonen und den Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Der Weltranglisten-Zehnte war Außenseiter Tunesien in allen Belangen klar überlegen und beherrschte die Afrikaner abgesehen vom dritten Satz dank einer starken Arbeit am Netz. Von der Schwächephase erholten sich Kapitän Jochen Schöps und Co. problemlos.

Ein Erfolg aus den verbleibenden beiden Begegnungen am Samstag gegen Finnland und am Sonntag gegen Südkorea (beide 16.30 Uhr) reicht bereits zur sicheren Qualifikation für die zweite von drei möglichen Gruppenphasen. Vor dem Triumph vor 3300 Zuschauern gegen Tunesien hatte es für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) einen Sieg gegen Vizeweltmeister Kuba (3:0) und eine Niederlage gegen Titelverteidiger Brasilien (0:3) gegeben.