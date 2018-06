Kattowitz (SID) - Vizeweltmeister Kuba hat bei der Volleyball-WM in Polen in der deutschen Vorrundengruppe B seinen ersten Sieg gefeiert. Im dritten Spiel setzte sich der Finalist von 2010 nach 107 Minuten mit 3:1 (25:21, 23:25, 25:14, 25:22) gegen Südkorea durch. Kuba hatte in der Spodek-Arena von Kattowitz zuvor gegen Deutschland (0:3) und Finnland (2:3) verloren.

Am Abend zog Weltmeister Brasilien als erstes Team des "deutschen" Pools in die zweite Gruppenphase ein. Die Südamerikaner feierten durch das 3:0 (27:25, 25:21, 26:24) gegen Finnland ihren dritten Sieg im dritten Spiel und sind als einzige Mannschaft neben Gastgeber Polen im Turnier noch ohne Satzverlust.

Nur wenige Minuten danach löste auch Russland in Gruppe C das Ticket für die nächste Runde. Der Olympiasieger setzte sich mit mehr Mühe als erwartet 3:1 (21:25, 25:20, 25:14, 25:17) gegen Außenseiter Mexiko durch und musste dabei überraschend den ersten Satz abgeben. Auch die Russen sind nach drei Begegnungen noch ohne Niederlage.