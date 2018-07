Frankfurt/Main (dpa) - Die Piloten der Lufthansa haben am Nachmittag mit ihrem Streik am Frankfurter Flughafen begonnen. Bis 23.00 Uhr will die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit Kurz- und Mittelstreckenflüge bestreiken, die vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt abfliegen. Zum Start ins Wochenende müssen damit Tausende Lufthansa-Passagiere Reisen umplanen oder absagen. Erste Flüge aus dem europäischen Ausland nach Frankfurt hatte die Airline bereits ab 13.30 Uhr abgesagt, um den Flugbetrieb später so schnell wie möglich wieder normalisieren zu können.

