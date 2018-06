New York (SID) - Tennisspielerin Caroline Wozniacki steht zum zweiten Mal nach 2009 im Finale der US Open. Die Weltranglistenelfte aus Dänemark führte gegen Peng Shuai 7:6 (7:1), 4:3, ehe die Chinesin wegen einer Knieverletzung das Match aufgab. Am Sonntag spielt Wozniacki entweder gegen die fünfmalige Turniersiegerin Serena Williams (USA/Nr. 1) oder Jekaterina Makarowa (Russland/Nr. 17) um ihren ersten Grand-Slam-Titel.