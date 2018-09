Prag (AFP) Beim Einsturz einer Brücke in Tschechien sind vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, wurden zwei weitere Männer bei dem Unglück am Vortag verletzt, einer von ihnen schwer. Demnach arbeiteten die sechs Männer an der Brücke in der Kleinstadt Vilemov im Zentrum des Landes, als diese einstürzte.

