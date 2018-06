Minsk (AFP) Nach fast fünfmonatigen Kämpfen in der Ostukraine haben die Konfliktparteien bei ihrem Krisentreffen in Minsk einen Durchbruch erzielt: Neben einer am Freitagnachmittag in Kraft getretenen Waffenruhe wurde Unterhändlern zufolge auch ein Truppenabzug und der Austausch aller Gefangenen vereinbart. Dennoch gaben die prorussischen Separatisten eine Abspaltung ihrer ostukrainischen "Volksrepubliken" als übergeordnetes Ziel aus. Die Nato beschloss, ihre militärische Präsenz in Osteuropa zu erhöhen.

