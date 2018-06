Kabul (AFP) Die von den Vereinten Nationen geleitete Überprüfung der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Afghanistan ist beendet. "Der Prozess zur Überprüfung und Neuauszählung aller Stimmen wurde abgeschlossen", sagte der Sprecher der unabhängigen Wahlkommission (IEC), Noor Mohammed Noor, am Freitag in Kabul. Die Kommission will nun in einem zweiten Schritt entscheiden, welche der Manipulation verdächtigen Stimmen näher geprüft und womöglich für ungültig erklärt werden.

