Los Angeles (AFP) Die US-Elektroautoschmiede Tesla und der japanische Elektronikriese Panasonic wollen ihre geplante riesige Fabrik zur Produktion von Lithium-Ionen-Batterien im US-Bundesstaat Nevada bauen. Die "Gigafactory" werde "die weltgrößte und am weitesten entwickelte Batterienfabrik", teilte der Gouverneur von Nevada, Brian Sandoval, am Donnerstag mit. Er erwarte Geldzuflüsse von hundert Milliarden Dollar in den kommenden 20 Jahren. Etwa 6500 Menschen würden direkt in der Fabrik beschäftigt, die für weitere 16.000 Arbeitsplätze sorgen werde, sagte Sandoval.

