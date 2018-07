Berlin (AFP) Das Tragen eines BH erhöht offenbar nicht das Brustkrebsrisiko. Dies ergab eine am Freitag in der Fachzeitschrift "Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention" veröffentlichte Studie von Forschern in den USA. Das Tragen eines Büstenhalters scheine das Risiko für die häufigsten Brustkrebsttypen nach der Menopause nicht zu erhöhen, schreiben die Autoren.

