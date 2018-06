Washington (AFP) Ein US-Kleinflugzeug mit einem offenbar bewusstlosen Piloten ist nach stundenlangem Irrflug in der Karibik abgestürzt. Die Maschine vom Typ Socata TBM-700 sei am Freitag vor der Küste Jamaikas ins Meer gestürzt, wie die Behörden des Karibikstaats mitteilten. Die US-Luftüberwachung hatte vergeblich versucht, mit dem Cockpit Kontakt aufzunehmen. Zunächst lagen keine Informationen vor, wie viele Menschen an Bord waren.

