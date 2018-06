Berlin (AFP) Die Bundesregierung will den Hartz-IV-Regelsatz einem Zeitungsbericht zufolge zum Jahreswechsel um acht Euro anheben. Der Satz solle von 391 Euro auf 399 Euro pro Monat steigen, berichtete die "Bild"-Zeitung aus Berlin am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise. Der Betrag für Kinder zwischen null und sechs Jahren soll demnach um fünf auf 234 Euro angepasst werden. Das Bundeskabinett wolle die Erhöhung am 17. September beschließen, am 10. Oktober solle der Bundesrat grünes Licht geben.

