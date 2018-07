Berlin (AFP) Der katarische Außenministers Chalid bin Mohammed al-Attijah hat sich von der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) distanziert und eine Finanzierung der radikalen Sunniten durch sein Land bestritten. Das Emirat unterstütze "keinerlei extremistische Gruppen in irgendeiner Weise", sagte al-Attijah der "Bild"-Zeitung aus Berlin vom Samstag. Für angebliche staatliche Finanzhilfen an den IS aus Katar gebe es "keine Beweise".

