Berlin (AFP) Trotz der zuletzt guten Wahlergebnisse der euroskeptischen AfD glaubt CDU-Generalsekretär Peter Tauber nicht an einen dauerhaften Erfolg der Partei. "Jetzt mag sie vielleicht noch in ein oder zwei Landtage einziehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Weg der Piraten gehen wird", sagte Tauber der am Montag erscheinenden Neuausgabe der unionsnahen Debattenzeitschrift "Civis mit Sonde". Die Piraten haben nach anhaltenden Führungsquerelen und programmatischen Streits seit ihrem Einzug in mehrere Landesparlamente vor gut zwei Jahren dramatisch in der Wählergunst verloren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.