Cupertino (dpa) - Apple hat mit Marc Newson einen weltbekannten Industriedesigner angeheuert. Der Brite werde zum Team von Apples Chefdesigner Jony Ive gehören, berichtete das Magazin "Vanity Fair" unter Berufung auf Apple.

Newson erfüllte zuvor Aufträge unter anderem für den Sportwarenhersteller Nike und den Autobauer Ford, einige seiner Arbeiten sind im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Er und Ive sind seit Jahren als enge Freunde bekannt. Newson gehöre zu den einflussreichsten Designern seiner Generation, sagte Ive "Vanity Fair".

Apple hatte schon lange einen starken Fokus auf Design. Vor dem erwarteten Start einer Computeruhr holte sich das Unternehmen zuletzt verstärkt führende Köpfe aus der Modebranche. So wurde der Chef des französischen Modehauses Yves Saint-Laurent, Paul Deneve, mit "Spezialprojekten" betraut. Und für die Apple-Läden ist jetzt die frühere Chefin des Bekleidungskonzerns Burberry, Angela Ahrendts, zuständig.

Bericht der Vanity Fair