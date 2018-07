Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträgerin Julia Roberts (46) wird in dem geplanten Thriller-Remake "The Secret in Their Eyes" ("In deinen Augen") mitspielen.

Wie das Branchenportal "Deadline.com" am Freitag berichtete, sollen die Dreharbeiten im Oktober in Los Angeles beginnen. Roberts, die in diesem Jahr für ihre Nebenrolle in dem Familiendrama "Im August in Osage County" für einen Oscar nominiert war, stößt zu einer hochkarätigen Besetzung. Gwyneth Paltrow ("Iron Man 3") und Chiwetel Ejiofor ("12 Years a Slave") sind bereits an Bord.

Regisseur und Drehbuchautor Billy Ray ("Captain Phillips", "Die Tribute von Panem - The Hunger Games") wird den Stoff inszenieren. Vorlage ist der Oscar-prämierte argentinische Film "El Secreto de Sus Ojos" (2010). Das Kriminaldrama um einen ungelösten Mordfall führt einen Ermittler in eine dunkle Vergangenheit zurück.

