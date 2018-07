Venedig (AFP) Der Goldene Löwe des Filmfestivals von Venedig geht in diesem Jahr an den Film "A Pigeon Sits on a Branch Reflecting on Existence" des schwedischen Regisseurs Roy Andersson. Das gab die Jury des 71. Filmfestivals von Venedig am Samstagabend bei der Preisverleihung bekannt. Der Film ist eine Aneinanderreihung von Sketchen, die sich mit dem menschlichen Befinden auseinandersetzen.

