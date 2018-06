Monza (dpa) - Mercedes-Pilot Lewis Hamilton startet beim Großen Preis von Italien von der Pole-Position. Der Brite fuhr in der Qualifikation in die Bestzeit. Sein deutscher Teamkollege Nico Rosberg belegte Rang zwei. Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel kam im Red Bull auf den achten Platz. Für Ferrari-Pilot Fernando Alonso reichte es beim Heimrennen der Scuderia zu Position sieben. Vor dem 13. Saisonlauf morgen führt Rosberg die WM-Wertung vor Hamilton an.

