Moskau (AFP) Russlands Armee hat Nachschublieferungen für einen jahrelang verwaisten Militärstützpunkt in der Arktis auf den Weg gebracht, um seine Präsenz in der für ihre reichen Erdölvorkommen bekannten Region dauerhaft zu stärken. Am Samstag seien sechs Marineschiffe mit Personal und Ausrüstung zu dem Archipel der Neusibirischen Inseln in See gestochen, berichteten russische Nachrichtenagenturen. Die Flotte lief aus der unweit der Grenze zu Finnland gelegenen nordrussischen Hafenstadt Seweromorsk aus und wurde von mehreren Eisbrechern begleitet, wie ein Armeesprecher der Agentur Itar-Tass sagte.

