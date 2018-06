Köln (SID) - Beim Qualifying zum Großen Preis von Italien stehen die Mercedes-Fahrer Nico Rosberg und Lewis Hamilton im Fokus: Der WM-Gesamtführende aus Wiesbaden und sein ärgster Konkurrent aus England gelten ab 14.00 Uhr als Favoriten auf die Pole-Position für das Rennen am Sonntag. Auch Weltmeister Sebastian Vettel im Red Bull sowie die beiden Ferrari-Piloten Fernando Alonso und Kimi Räikkönen hoffen auch eine gute Platzierung.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic und Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer kämpfen bei den US Open um den Einzug ins Endspiel. Der Serbe Djokovic trifft ab 18.00 Uhr auf Kei Nishikori, der als erster Japaner in der Geschichte des Profitennis im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers steht. Federer bekommt es im Anschluss mit dem Kroaten Marin Cilic zu tun.

In der Frankfurter Fußball-Arena steht ab 18.15 Uhr als Höhepunkt am "Tag des Handballs" das Bundesliga-Spiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem HSV Hamburg auf dem Programm. Die Partie, die in 45 Länder live übertragen wird, soll vor über 40.000 Zuschauern stattfinden. Dies wäre ein Zuschauer-Weltrekord.