Berlin (dpa) - Seit 6.00 Uhr sind die Lokführer der Deutschen Bahn im Warnstreik. Betroffen sind Regional- und Fernzüge und auch die S-Bahnen in Berlin und Hamburg. Der Ausstand soll bis 9.00 Uhr dauern. Bereits am Montag hatte ein Warnstreik die Fahrpläne durcheinandergewirbelt. Zehntausende Reisende hatten Verspätungen und Zugausfälle in Kauf nehmen müssen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer will ein besseres Tarifangebot von der Bahn erzwingen. Es geht ihr unter anderem um fünf Prozent mehr Geld.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.