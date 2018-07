Berlin (AFP) Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn (DB) haben die Lokführer am Samstagmorgen erneut mit einem bundesweiten Warnstreik begonnen. Der Streik lief kurz vor 6.00 Uhr flächendeckend bundesweit an, wie ein Bahn-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Betroffen war der Fern- und Nahverkehr, insbesondere die S-Bahnen, aber auch der Güterverkehr. Schwerpunkte des Arbeitskampfes lagen vor allem im Norden, in Berlin, in der Region Leipzig und punktuell in Nordrhein-Westfalen und in Bayern.

