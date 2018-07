Mariupol (AFP) Einen Tag nach der Vereinbarung einer Waffenruhe hat es in der Nähe der ostukrainischen Stadt Mariupol in der Nacht zum Sonntag mehrere schwere Explosionen gegeben. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichteten, waren östlich der Hafenstadt zahlreiche Detonationen zu hören, zudem stieg dichter Rauch auf. Ein bislang von Kiew-treuen Kämpfern gehaltener Kontrollposten stand offenbar in Flammen

