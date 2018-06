New York (AFP) Chinas größter Onlinehändler Alibaba will bei seinem geplanten Börsengang in den USA bis zu 24,3 Milliarden Dollar (knapp 18,8 Milliarden Euro) einnehmen. Wie aus einer Mitteilung der US-Börsenaufsicht vom Freitag hervorging, plant das Unternehmen, mehr als 320 Millionen Anteile zum Preis von je 60 bis 66 Dollar auszugeben. Dies wäre die größte Transaktion dieser Art, die jemals in der Welt getätigt wurde. Bei großem Interesse will Alibaba den Angaben zufolge binnen einem Monat noch einmal 48 Millionen Aktien nachschieben.

