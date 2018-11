Washington (AFP) Die internationale Allianz aus den USA, Deutschland und acht anderen Staaten zur Bekämpfung der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hat nach Ansicht Washingtons nichts mit der Koalition beim Einmarsch in den Irak im Jahr 2003 gemein. "Wir wollen auf keinen Fall, dass dies daran erinnert, was 2003 gemacht wurde", sagte Außenamtssprecherin Marie Harf am Freitag in Washington. Die USA wollten nicht, "dass Vergleiche angestellt werden". Es werde nun "nicht dasselbe Strategienhandbuch" benutzt.

