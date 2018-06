Zenica (AFP) Nach einem Grubenunglück in Bosnien haben Suchmannschaften die Leichen von vier unter Tage vermissten Bergarbeitern geborgen - insgesamt kamen bei dem Unglück fünf Kumpel ums Leben. Der Suchtrupp hatte mehr als 15 Stunden gebraucht, bis er sich am Samstag zu den rund 500 Meter unter der Erde eingeschlossenen Opfern vorgearbeitet hatte, wie es in Fernsehberichten hieß.

