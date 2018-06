Berlin (AFP) Die Bundeswehr ist nach den Worten von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) derzeit in der Lage, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. "Die Bundeswehr ist gut aufgestellt. Sie ist einsatzbereit", sagte von der Leyen am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus der Berlin". Deutschland investiere 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigungsausgaben. "Wir sind eine große ökonomisch starke Nation, das heißt man muss immer fragen auch, wie viel Prozent von was?"

