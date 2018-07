Venedig (dpa) - Der Goldene Löwe des Internationalen Filmfestivals Venedig geht an eine deutsche Koproduktion. Der Film "A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence" des schwedischen Regisseurs Roy Andersson gewann am Abend die begehrte Auszeichnung. Der Filmemacher erzählt in starren Einstellungen Episoden aus dem Leben unterschiedlichster Menschen. Auch der in Berlin lebende Kaan Müjdeci konnte sich über eine Auszeichnung freuen: Für den deutsch-türkischen Film "Sivas" wurde er mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Sein Werk handelt von einem Jungen und dessen Kampfhund.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.