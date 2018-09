New Orleans (SID) - Die deutschen Football-Profis Sebastian Vollmer, Björn Werner und Kasim Edebali haben mit ihren Teams einen Fehlstart in die neue Saison der US-Topliga NFL hingelegt. Der gebürtige Düsseldorfer Vollmer verlor mit den New England Patriots bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause nach 20:10-Führung noch 20:33 bei den Miami Dolphins. Gegen Miami hatte sich der 30-Jährige im Oktober 2013 das rechte Bein gebrochen.

Werners Indianapolis Colts unterlagen bei Super-Bowl-Verlierer Denver Broncos mit 24:31. Auch drei Tackles des 24 Jahre alten Linebackers aus Berlin konnten die Niederlage nicht verhindern. Broncos-Quarterback Peyton Manning setzte bei dem Spiel einen persönlichen Meilenstein: Erst als zweitem Spielmacher der Liga-Geschichte nach Brett Favre gelangen dem 38-Jährigen Siege gegen sämtliche 32 NFL-Teams. Manning hatte von 1998 bis 2011 für die Colts gespielt.

Der Hamburger Rookie Edebali unterlag bei seinem NFL-Debüt mit den New Orleans Saints mit 31:34 bei den Atlanta Falcons. Der vierte Deutsche, Markus Kuhn, ist mit den New York Giants am Montag bei den Detroit Lions zu Gast.

Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks hatte sich bereits am Donnerstag im Saisoneröffnungsspiel gegen die Green Bay Packers mit 36:16 durchgesetzt.