Hamburg (SID) - Klubidol Thomas von Heesen hat von den Profis des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV nach dem Fehlstart in die neue Saison mehr Engagement verlangt. "Die Jungs auf dem Platz müssen den Hintern in die Hand nehmen und Gas geben", sagte der 52-Jährige am Sonntag beim "Tag der Legenden" in Hamburg. Der HSV steht nach den Spielen gegen die Aufsteiger 1. FC Köln (0:0) und SC Paderborn (0:3) mit nur einem Punkt da.

Für den neuen Vorstandsvorsitzenden Dietmar Beiersdorfer fand von Heesen nur lobende Worte. "Er hat Top-Arbeit abgeliefert, aber jetzt kann er es nicht mehr beeinflussen", meinte der langjährige HSV-Profi.

Es gehe zwar in erster Linie darum, den Klub nach der enttäuschenden vergangenen Saison mit dem Fastabstieg neu aufzustellen. Doch die Ergebnisse müssten auch stimmen. "Der Fokus liegt darauf, die Mannschaft weiter zu entwickeln, aber es zählt jetzt auch der kurzfristige Erfolg", sagte von Heesen, der in den 80er-Jahren mit dem HSV zweimal Meister und einmal Europapokalsieger geworden war.