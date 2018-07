Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will im Kampf gegen Ebola deutsche Experten für Infektionsschutz nach Afrika schicken. Gesundheitsminister Hermann Gröhe kündigte ein Trainingsprogramm für das medizinische Personal in den Krisengebieten an. Es solle im Umgang mit hochansteckenden Krankheiten wie Ebola geschult werden, sagte Gröhe der "Rheinischen Post". Es gehe darum, Ebola schnell zu erkennen, die Patienten gut und sicher zu versorgen und dafür zu sorgen, dass eine weitere Ansteckung vermieden wird.

