Srinagar (AFP) Bei den heftigsten Monsun-Überschwemmungen seit einem halben Jahrhundert im indischen Teil Kaschmirs sind mindestens 150 Menschen ums Leben gekommen, im Nachbarland Pakistan starben mehr als 140 Menschen. Am Sonntag erreichten die Fluten Srinagar - in der Hauptstadt des indischen Teils von Kaschmir drang das Wasser auch in die Krankenhäuser ein. Staatsminister Omar Abdullah rief die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen und nicht in Panik zu geraten.

