Neu Delhi (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier beginnt heute einen zweitägigen Besuch in Indien. In der Hauptstadt Neu Delhi stehen Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, Künstlern und Intellektuellen auf dem Programm. Steinmeier will auch ein Kulturprojekt in einem muslimischen Stadtteil besuchen. Die eigentlichen politischen Gespräche finden dann am Montag statt. Geplant sind Treffen mit Premierminister Narendra Modi und Außenministerin Sushma Swaraj. Die neue indische Regierung ist seit etwas mehr als 100 Tagen im Amt.

