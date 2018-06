Sanaa (AFP) Bei einem Polizeieinsatz gegen schiitische Regierungsgegner im Jemen ist am Sonntag nach Oppositionsangaben mindestens ein Demonstrant durch Schüsse getötet worden. Die Polizei ging in der Hauptstadt Sanaa gegen Anhänger der schiitischen Rebellen vor, die in der Nähe von Ministerien kampierten und die Zufahrtstraße zum Flughafen abgesperrten, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Nach Angaben der Organisatoren der Demonstration wurde ein Teilnehmer durch Schüsse getötet, zahlreiche weitere seien durch Kugeln verletzt worden. Rebellensprecher Mohammed Abdulsalam warf der Polizei vor, scharfe Munition gegen Demonstranten einzusetzen.

