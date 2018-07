Bagdad (dpa) - Die US-Luftwaffe und die syrische Armee haben erneut Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat bombardiert. Die Amerikaner griffen nach eigenen Angaben IS-Einheiten in der Nähe des Haditha-Damms im Westirak an. Experten des Verteidigungsministeriums warnen laut "Spiegel", die IS-Miliz sei nicht zu stoppen, wenn sie nur im Irak bekämpft werde. Das werfe die Frage nach dem weiteren Umgang mit dem Assad-Regime auf. Die IS kontrolliert große Teile Syriens und des Irak.

