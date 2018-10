Monza (dpa) - Die Formel-1-Weltmeisterschaft soll offensichtlich im kommenden Jahr in 20 Rennen entschieden werden. Medienberichten zufolge tauchte vor dem Großen Preis von Italien in Monza ein Entwurf mit der Auflistung der Rennen auf.

Mit dabei ist auch Rückkehrer Mexiko. Das Rennen soll am 25. Okober und damit eine Woche vor dem US-Grand-Prix in Austin stattfinden. Eingeläutet werden soll die Saison wieder im australischen Melbourne am 15. März. Das Finale ist für den 22. oder 29. November in Abu Dhabi vorgesehen. Das Deutschland-Rennen soll am 19. Juli steigen. 20 Rennen in einer Saison gab es bislang erst einmal (2012).