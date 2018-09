Hösbach (dpa) - Ein Rentnerpaar aus Mecklenburg-Vorpommern ist rund 700 Kilometer durch Deutschland geirrt. Der 75-jährige Mann und die 77 Jahre alte Frau hatten eigentlich nur Einkaufen fahren wollen, teilte die Polizei mit. Die Autobahnpolizei hielt das Paar schließlich auf der A3 bei Aschaffenburg an, weil es eine Tankfüllung nicht bezahlt hatte. Die beiden waren schon am Freitagabend vermisst gemeldet worden und offenbar die ganze Nacht unterwegs gewesen. Da sie verwirrt und desorientiert waren, wurde ein Notarzt hinzugerufen. Das Ehepaar wurde in eine Psychiatrische Klinik gebracht.

